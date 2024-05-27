Максим Руднев проверил ход строительства дома по программе реновации в Кузьминках

Фото: Агентство "Москва"/Григорий Беликов

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Максим Руднев проверил ход строительства нового жилого здания на улице Маршала Чуйкова в Кузьминках, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, темпы и качество реализации программы реновации в Москве внушают оптимизм. Кузьминки он назвал столицей реновации, где в рамках проекта переселят порядка 300 домов.

"Вместе со строителями осмотрел ход строительства. Могу заверить, что качество работ – на высоком уровне. Что немаловажно, мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил ускорить темпы реновации. Уверен, многие москвичи переедут в новые комфортные квартиры раньше, чем изначально планировалось", – добавил Руднев.

Новый дом на 319 квартир состоит из двух корпусов. Он разделен на пять секций. Объект планируют сдать уже в этом году. Начальник участка ООО "ГП-МФС" Максим Никифоров подтвердил, что все сроки строго соблюдаются.

Руднев со своей стороны отметил, что иногда у новоселов возникают проблемы. К примеру, после заселения могут происходить мелкие поломки, обнаруживаться недочеты. Он заметил, что человеческий фактор всегда есть, но в случае возникновения вопросов москвичи всегда могут обратиться к Рудневу и его команде.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО в программу реновации включили 268 домов. Шесть ЖК уже переданы под заселение, еще 14 находятся на стадии строительства и проектирования. Помимо жилых домов, в ТиНАО продолжают развивать социнфраструктуру, подчеркнул мэр.