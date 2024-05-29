В Рязанском районе Москвы начали строить три жилых корпуса по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В Рязанском районе на юго-востоке Москвы по программе реновации начали строить три жилых корпуса, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Здания переменной этажности будут построены по индивидуальному проекту, предусмотрен подземный паркинг. В настоящее время на площадке ведутся работы подготовительного периода, приступили к установке шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год", – рассказал он.

Глава Депстроя также уточнил, что корпуса будут построены по адресу Зарайская улица, земельный участок 46/1. Их возведут на месте расселенных по программе реновации домов, которые находились на улицах Шатурской и Зарайской.

В общей сложности в новых корпусах будет 520 квартир, шесть из которых планируется оборудовать для маломобильных жильцов. В них будут расширены коридоры и дверные проемы. Также там установят специальную сантехнику, розетки, дверной глазок и расположат оконные ручки на удобном уровне.

Загрутдинов также подчеркнул, что отделка жилых помещений будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, которые были утверждены постановлением правительства Москвы.

Первые этажи корпусов планируется сделать нежилыми. На них будут находиться вестибюли и лифтовые холлы, а также комнаты для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и зоны для почтовых ящиков.

В каждом корпусе будут установлены современные грузопассажирские лифты, которые планируется оборудовать визуальными и тактильными средствами информации. Также в зданиях будут работать системы охраны входа, оповещения и управления эвакуацией в случае пожара. Дома оснастят пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

Вход в здания, а также полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах будут находиться на одном уровне с поверхностью земли. За счет такого решения родители с колясками и маломобильные граждане получат возможность попасть в подъезд без посторонней помощи. Также входная группа корпусов будет отделана шероховатой плиткой, которая предотвратит скольжение в любое время года.

У новых домов будет внутренний двор с тремя детскими и двумя спортивными площадками с безопасным резиновым покрытием. Придомовую территорию планируется благоустроить и озеленить.

Ранее председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская рассказала, что для участников программы реновации на Родниковой улице в московском Солнцеве построят два жилых комплекса. Площадь первого составит 1,82 гектара, второго – 1,3 гектара. Каждый из них будет включать по два стоящих рядом дома.