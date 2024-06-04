Город выставил на аукционы нестационарные торговые объекты в парке "Сокольники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на аукционы пять нестационарных торговых объектов (НТО) в парке "Сокольники". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Участие в городских торгах открывает широкие возможности для малого бизнеса. В частности, такие компании и предприниматели могут заключать со столицей договоры о ведении торговой деятельности в нестационарных объектах", – отметил руководитель ведомства.

Торги по двум киоскам и трем павильонам в парке пройдут 13 и 19 июня. Там победители смогут открыть точки общепита. Заявки на участие в торгах принимаются до 7 июня.

Большинство НТО уже находятся на пешеходных маршрутах парка. Самым крупным из них является нестационарный объект площадью 672 квадратных метра. Найти его можно на Фестивальной площади. Также здесь располагаются два киоска для продажи еды и напитков навынос. Площадь каждого из них составляет 14 квадратных метров.

Два кафе можно будет открыть в Митьковском проезде. Одно из них – в готовом НТО площадью 210 квадратных метров, а другое – павильон с летней верандой общей площадью 380 квадратных метров.

Предприниматели смогут внести в меню точек общепита кондитерские и мучные изделия, блюда из полуфабрикатов, горячие и прохладительные безалкогольные напитки, а также мороженое.

Ранее работы по благоустройству и реабилитации четырех крупных парков стартовали в Москве. В этом году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники", музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа. Также завершатся основные работы по созданию парка "Яуза".

