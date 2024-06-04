04 июня, 05:54Политика
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Фото: Министерство обороны РФ
Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск в зоне ответственности группировки войск "Центр". Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар наносился при помощи неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", – добавили в МО РФ.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии из пяти ударов, которые были нанесены по винзаводу "Оливия" в поселке городского типа Парутино Николаевской области. Там базировались украинские военные и фиксировалась работа РСЗО HIMARS.
До этого в Минобороны России рассказали, что подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Уманское в Донецкой Народной Республике.
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