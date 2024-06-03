Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Они также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, сообщается в телеграм-канале министерства обороны РФ.

Войска группировки "Юг" нанесли поражение 67-й бригаде территориальной обороны около населенных пунктов Новый и Константиновка ДНР. Противник потерял более 310 военнослужащих и 8 автомобилей. ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов украинских военных, уточнили в министерстве. гаубица Д-30;

По данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены:



гаубица "Мста-Б";

гаубица Д-30;

две гаубицы Д-20;

гаубица FH-70 производства Великобритании;

самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании;

два орудия М119 производства США.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что под контроль ВС РФ перешло 880 квадратных километров территории в зоне спецоперации в 2024 году. Российские военные вынудили ВСУ отступить на 8–9 километров на важных участках в Харьковской области.