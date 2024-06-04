Собянин подвел итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Акция "Дни исторического и культурного наследия" прошла в Москве. В ее рамках состоялось более 1 000 экскурсий, мастер-классов и лекций, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что акцию посетили свыше 20 тысяч человек. В этом году москвичи познакомились с историей и современной жизнью столичных памятников. Желающие узнали об ансамбле Миусского трамвайного депо и Рязанского трамвайного парка, Дома культуры "ГЭС-2" и об исторических объектах, в которых размещаются институты РАН.

Градоначальник добавил, что в дни акции открылись посольства Армении, Белоруссии, Бразилии, Египта, Индии, Катара и Турции, которые находятся в исторических зданиях.



"Для гостей подготовили новые форматы: "Выходной с наследием" и экскурсии с дополненной реальностью", – добавил мэр.

Ранее департамент культурного наследия опубликовал тематический экскурсионный маршрут, посвященный юбилею Новодевичьего монастыря, на портале "Узнай Москву". Прогулка включает в себя 10 мест, среди которых башни монастыря, Преображенская, Амвросиевская и Успенская церкви, колокольня, Смоленский собор, а также часовня-усыпальница известной в России семьи предпринимателей Прохоровых, основателей московской текстильной фабрики "Трехгорная мануфактура".

До этого на портале также разместили маршруты проекта "Выходной с наследием". Их добавили в рамках акции "Дни исторического и культурного наследия Москвы", которая прошла в столице с 18 апреля по 31 мая.

