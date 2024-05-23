Собянин: федеральные музеи войдут в систему Russpass

Фото: Москва 24/Александра Липкина

Федеральные музеи войдут в систему Russpass, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Подписали об этом соглашение с министром культуры России Ольгой Любимовой", – уточнил градоначальник.

По словам мэра, это поможет раскрыть туристический потенциал российских регионов, так как подключенные к системе смогут войти в тематические и локальные маршруты. Благодаря этому туристы смогут подобрать большее количество культурных объектов, что сделает их поездки более интересными, подытожил Собянин.

"Уверен, что наше сотрудничество с министерством культуры России станет новым импульсом для развития внутреннего туризма", – сказал мэр.

Также он добавил, что федеральные культурные учреждения смогут не только размещать на Russpass всю актуальную информацию, но и продавать билеты при помощи данной системы.

Ранее Собянин рассказывал, что в период майских праздников Москву посетили 2,2 миллиона туристов, 90% из них прибыли из других регионов страны. Больше всего приехало из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Ярославля, говорил он.

