Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках акции "Дни исторического и культурного наследия Москвы", которая проходит в столице с 18 апреля по 31 мая, на портале "Узнай Москву" появились новые маршруты проекта "Выходной с наследием". Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"На этот раз мы разработали два маршрута по Замоскворечью – старейшему району столицы. С удовольствием приглашаем всех желающих совершить интереснейшую прогулку", – сказал он.

Во время прогулки жители и гости столицы смогут поучаствовать в деловой игре, посетить Государственную Третьяковскую галерею и тематическую выставку, а также познакомиться с новой площадкой Малого театра.

Организаторы проекта создали прогулочные маршруты, в которые включены памятники архитектуры и событийная программа на определенную дату. В подготовке маршрутов принимали участие волонтеры Мосгорнаследия – участники проекта "Репортажи о наследии", которые оперативно проводили фотосъемку памятников московской старины.

Акция "Дни исторического и культурного наследия Москвы" проходит в 24-й раз. Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ходе Дней исторического и культурного наследия жители и гости столицы смогут познакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах с примерно 300 памятниками московской старины. Всего же, как он утверждает, запланировано более 600 мероприятий.