Свыше 200 культурных учреждений столицы примут участие в "Библионочи"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культуры города Москвы

В ночь с 20 на 21 апреля в Москве состоится ежегодная акция "Библионочь". В этом году к ней присоединятся более 200 библиотек, культурных центров, музеев, детских школ искусств и других учреждений, сообщила пресс-служба департамента культуры со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

"Всего в рамках культурно-познавательной акции пройдет больше тысячи мероприятий. Программа по традиции начнется с детского формата "Библиосумерки" в 16:00", – отметила она.

Юных посетителей ждут около 400 событий, среди которых спектакли, читки, мастер-классы, интерактивные шоу и встречи с писателями.

Например, в детской библиотеке имени А. П. Гайдара детям покажут интерактивное представление "Пикник для книг" и постановку театра теней "Маугли", а также проведут мастер-класс "Коллажи любимых сказок" и многое другое. А родителям организуют встречу с редактором серии изданий "Учусь читать с Конни" Дарьей Михайловой.

Основная часть стартует в 18:00 в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина с торжественной регистрации брака. Молодожены обменяются кольцами в старинном особняке XIX века и получат в подарок фотосессию в исторических интерьерах.

Площадки акции откроются по всей Москве, а для тех, кто не сможет посетить "Библионочь" лично, организаторы проведут онлайн-трансляцию, в которой примут участие народная артистка России Лариса Долина, а также актеры Михаил Багдасаров и Василий Шмаков. Кроме того, в рамках проекта "Музыка и слово" зрители услышат произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Анны Ахматовой. Выступления артистов дополнят вокальные номера.

Уточняется, что все мероприятия можно будет посетить бесплатно, на большинство из них необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта.

До этого министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что "Библионочь" в этом году будет приурочена к Году семьи. Темой акции станет "Читаем всей семьей". Координаторами события выступают Российская государственная библиотека и Российская государственная детская библиотека. Любимова пригласила библиотеки, книжные магазины, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения присоединиться к акции.

Глава Минкультуры также напомнила, что это одно из главных культурных событий страны, которое позволяет читателям встретиться с современными авторами, интересно провести время, поучаствовать в лекциях и мастер-классах, а также открыть для себя классику с новой стороны.