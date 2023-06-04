Собянин рассказал об интересе москвичей к акции "Дни исторического и культурного наследия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В акции "Дни исторического и культурного наследия" приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Горожане смогли бесплатно посетить старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки, увидеть интерьеры закрытых в обычное время памятников архитектуры", – пояснил мэр.

Организаторы подготовили для москвичей более 520 экскурсий, мастер-классов и квестов. Для детей разработали специальную программу "Азбука наследия", рассказывающую об архитектурных стилях.

Участие в акции приняли Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Музей-театр "Булгаковский дом", Фабрика-кухня в 1-м Боткинском проезде и другие учреждения.

Пройти виртуальные экскурсии по столице можно в любое время. На портале "Узнай Москву" горожанам доступны фотографии, информация о памятниках, зданиях, а также биографии выдающихся жителей столицы.

Ранее стало известно, что площадки "Библионочи" в этом году посетили более 41 тысячи человек. В акции принимали участие свыше 160 пространств. Для юных жителей столицы организовали порядка 300 мероприятий.



Собянин: "Библионочь" в Москве посетили более 41 тыс человек