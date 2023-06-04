15:40Мэр Москвы
Собянин рассказал об интересе москвичей к акции "Дни исторического и культурного наследия"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В акции "Дни исторического и культурного наследия" приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"Горожане смогли бесплатно посетить старинные усадьбы и особняки, музеи, библиотеки, увидеть интерьеры закрытых в обычное время памятников архитектуры", – пояснил мэр.
Организаторы подготовили для москвичей более 520 экскурсий, мастер-классов и квестов. Для детей разработали специальную программу "Азбука наследия", рассказывающую об архитектурных стилях.
Участие в акции приняли Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Музей-театр "Булгаковский дом", Фабрика-кухня в 1-м Боткинском проезде и другие учреждения.
Пройти виртуальные экскурсии по столице можно в любое время. На портале "Узнай Москву" горожанам доступны фотографии, информация о памятниках, зданиях, а также биографии выдающихся жителей столицы.
Ранее стало известно, что площадки "Библионочи" в этом году посетили более 41 тысячи человек. В акции принимали участие свыше 160 пространств. Для юных жителей столицы организовали порядка 300 мероприятий.
Собянин: "Библионочь" в Москве посетили более 41 тыс человек
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