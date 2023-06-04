Собянин: в ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие более 80 столичных компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, что в ярмарках "Сделано в Москве" приняли участие больше 80 столичных компаний.



"Производители одежды, продуктов и других товаров выставлялись в разных районах города в крупных ТЦ, бизнес-центрах и на фестивальной площадке. Ярмарки прошли с 26 по 28 мая в рамках Московской недели предпринимательства", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что ярмарка "Сделано в Москве" является отличным вариантом для производителей из Москвы, включая молодые компании и малоизвестные бренды. Эта программа позволит увеличить узнаваемость товара и рассказать о нем тысячам горожанам.

Собянин привел пример производителя развивающих книг с объемными элементами "НеКнижка", который увеличил ежемесячную выручку на 30%, а семейная творческая мастерская "ЛисАрт" обрела первых розничных покупателей.

Мэр добавил, что московские производители размещают под брендом "Сделано в Москве" товары на маркетплейсах, крупных городских ярмарках, бизнес-маркетах, фестивалях, отраслевых выставках.

Ранее руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что московская компания "Амидис Групп" вдвое увеличила объем выпуска продукции из орехов.

В первом квартале 2023 года увеличился на 10,4% по сравнению с первым кварталом 2022 года выпуск продукции из переработанных фруктов, овощей и орехов в Москве.

В настоящее время в столице производят разные подобные товары, например, джемы, пасты, сушеные и консервированные продукты.



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