Собянин сообщил о росте объема производства лифтов в Москве почти на 65%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Объем производства лифтов в столице вырос почти на 65%. Помимо этого, по итогам первого квартала текущего года увеличился выпуск стройматериалов почти на 6%, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что на сегодняшний день более 250 предприятий в Москве занимаются изготовлением продукции для строительства, которая в используется при возведении домов и других объектов в городе, в регионах РФ и странах ближнего зарубежья.

"При производстве все чаще применяется отечественное сырье", – подчеркнул Собянин.

За первые три месяца этого года, по сравнению с таким же периодом 2022 года, производство лакокрасочных изделий увеличилось на 64,6%, а изготовление мебели – на 33,9%, добавил мэр.

"В последние годы стимулируем развитие компаний строительной отрасли и увеличение их производственных площадей", – написал он.

По словам Собянина, город предоставляет инвесторам участки в аренду без торгов или по льготной ставке один рубль в год, чтобы они смогли реализовывать масштабные инвестиционные проекты.

Помимо этого, резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" предоставляются льготы по налогам, резюмировал градоначальник.

Ранее глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщал, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" цифровая типография "Фотоэксперт" увеличила выпуск продукции на 50% в первом квартале этого года.

Производитель смог заменить импортное сырье на отечественное, доля которого оценивается в 95%. Также типография увеличила парк печатных машин, отметил он.

