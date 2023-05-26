Резиденты "Технополис Москва" увеличили объем инвестиций на 12% в 2022 году – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благодаря резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" столица получила около 2 тысяч рабочих мест и более 30 миллиардов рублей инвестиций в 2022 году. Это оказалось больше на 40% и 12%, чем в 2021 году, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Лидерами по количеству созданных рабочих мест стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Они выпускают больше 50% всей продукции, производимой на территории "Технополиса", – указал мэр.

По словам градоначальника, в последние годы "Технополис Москва" стал флагманом городской промышленности. На сегодняшний день он имеет более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых у порядка 90 присутствует статус резидента и налоговые льготы.

В общей сложности там было создано более 13,5 тысячи рабочих мест и вложено свыше 120 миллиардов рублей.

Ранее говорилось, что компания "Диагностика-М", являющаяся "Технополис Москва", разработала и начала производить пилотную версию досмотровой установки с искусственным интеллектом (ИИ). Установка анализирует тот или иной объект и выдает информацию на экран монитора. ИИ способен различать предметы и сообщать оператору что это, например, бутылка, баллончик, нож и так далее.

Также говорилось, что компания внедряет технологии и в другую продукцию, создает собственное программное обеспечение, которое уже было внесено в базу отечественного ПО.