Московская компания увеличила выпуск продукции на 25% благодаря нацпроекту

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Торгово-производственная компания "НВН", осуществляющая деятельность под названием "Нам-Ням", увеличила выпуск товаров на пилотном потоке на 25% с помощью национального проекта "Производительность труда". Об этом информирует пресс-служба департамента экономической политики и развития города.

"В течение шести месяцев компания с помощью специалистов регионального центра компетенций Москвы оптимизировала процесс изготовления сэндвичей. За это время удалось выявить и с помощью инструментов бережливого производства сократить потери, препятствующие росту производительности", – пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что специалисты осуществили аудит сырья и материалов, выявили и полностью исключили избыточные операции, оптимизировали рабочее пространство. Так, цех был разделен на участки, где нанесли разметку, создали зоны хранения сырья и инструментов. В пресс-службе подчеркнули, что подобные манипуляции помогли сократить время протекания процессов и уменьшить длительность смены для специалистов на два часа.

В этой связи компании удалось за полгода увеличить производство сэндвичей на четверть – с 1,5 до 1,86 тонны в день. Отмечается, что затрачиваемое на полный цикл изготовления продукции время сократилось в 3,6 раза – с 4,3 до 1,2 суток. Кроме того, на 17% уменьшился объем продуктов, которые находятся в стадии обработки. Вместе с этим компания пересмотрела систему мотивации своих работников.

Так, после роста производительности труда за шесть месяцев зарплата сотрудников увеличилась на 15%. Обучение специалистов помогло предприятию самостоятельно тиражировать методики по повышению выпуска на остальные участки. На данный момент компания начала заниматься масштабированием результатов пилотного потока на производство горячих блюд, салатов и полуфабрикатов.

Ранее стало известно, что столичный производитель мороженого и замороженных десертов ручной работы начал выпуск более 10 новых видов товаров перед летним сезоном. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, компания представила такие новинки, как мороженое и сорбеты со вкусом мохито, малины и вишни.