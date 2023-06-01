Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская компания "Амидис Групп" вдвое увеличила объем выпуска продукции из орехов. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам Овчинского, в первом квартале 2023 года увеличился на 10,4% по сравнению с первым кварталом 2022 года выпуск продукции из переработанных фруктов, овощей и орехов в Москве. В настоящее время в столице производят разные подобные товары, например, джемы, пасты, сушеные и консервированные продукты.

"В столице работает предприятие "Амидис Групп", занимающееся производством орехов, обжаренных в натуральных специях. За последний год компания нарастила объемы выпуска вдвое", – приводятся слова руководителя департамента на портале мэра и правительства Москвы.

Предприятие реализует товары на маркетплейсах, а также поставляет в крупные розничные сети.

Гендиректор компании Михаил Сморщ рассказал, что одной из главный целей компании является расширение ассортимента вкусной и натуральной продукции. Эти продукты предназначены для людей, которые внимательно относятся к здоровью и питанию. "Амидис Групп" предлагает клиентам широкий выбор снеков и еды без вредных добавок.

Ранее Овчинский рассказал, что столичное предприятие "Московский картофель" с января по апрель 2023 года выпустило на 66% больше пачек чипсов, чем за аналогичный период прошлого года. "Московскому картофелю" за первые четыре месяца удалось выпустить на 4,8 миллиона пачек чипсов больше, чем за такой же период в 2022-м.

С начала года предприятие добавило в ассортимент девять новых вкусов: томатный кетчуп, дижонская горчица, белые грибы в сливочном соусе, маринованные огурцы, соленые грузди, морская соль и другие.



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