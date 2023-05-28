Московская компания расширила линейку мороженого и замороженных десертов ручной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный производитель мороженого и замороженных десертов ручной работы приступил к выпуску более 10 новых видов продукции перед летним сезоном. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, производством продуктов питания в городе занимается свыше 250 площадок, среди них – заводы по изготовлению мороженого и замороженных десертов.

"Например, столичная компания "Айскрафт" к летнему сезону представила более 10 новых позиций. При этом в линейке предприятия на данный момент насчитывается свыше 70 видов замороженных десертов ручной работы", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

Компания представила такие новинки, как мороженое и сорбеты со вкусом мохито, малины и вишни. К летнему сезону "Айскрафт" также предлагает свыше 20 видов молочных коктейлей на основе мороженого.

В свою очередь, гендиректор компании Артур Фахрутдинов поделился, что предприятие сотрудничает с сезонными торговыми точками, магазинами, ресторанами, кафе и гостиницами. Он заявил, что оптовые поставки партий продукции доступны для всех российских регионов. Помимо этого, в столице работает порядка 10 собственных фирменных торговых точек.

Ранее стало известно, что московская компания "Бьюти Байт", выпускающая низкоуглеводные и кетопродукты, может расширить ассортимент и производственные мощности. Кроме того, производитель хочет до конца года представить на рынке еще восемь новинок: шоколадную пасту, батончики, гранолу и шоколад.