Московский производитель увеличил объем выпуска чипсов на 66%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное предприятие "Московский картофель" с января по апрель 2023 года выпустило на 66% больше пачек чипсов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, выпуском продуктов питания в столице заняты более 200 предприятий, на которых трудятся свыше 50 тысяч специалистов. Компании предлагают широкий спектр изделий – от колбас до конфет. Они расширяют представленную продуктовую линейку и увеличивают объемы производства.

"Московскому картофелю" за первые четыре месяца удалось выпустить на 4,8 миллиона пачек чипсов больше, чем за такой же период в 2022-м, подчеркнул Овчинский. Он отметил, что подобных показателей компания смогла достигнуть благодаря расширению рынка сбыта и продуктовой линейки.

Так, с начала года предприятие добавило в ассортимент девять новых вкусов: томатный кетчуп, дижонская горчица, белые грибы в сливочном соусе, маринованные огурцы, соленые грузди, морская соль и другие.

"Сегодня ассортимент бренда включает в себя 23 вкуса чипсов на плоской и рифленой базе. Продукция представлена во всех регионах России как в крупных торговых сетях, так и в частных торговых точках. Кроме того, изделия можно купить на маркетплейсах и в сервисах доставки", – отметил руководитель управления по региональным и экспортным продажам компании Сергей Шапошников.

Фирма занимается производством снеков из специальных сортов чипсового картофеля с 1963 года. Для выпуска компания отбирает лучшие клубни, которые проходят несколько этапов обработки и очистки.

Ранее Овчинский рассказал, что компания "НВН", выпускающая продукцию под брендом "Нам-Ням", увеличила производство товаров на пилотном потоке на 25% с помощью национального проекта "Производительность труда". По слова главы департамента, производитель благодаря специалистам регионального центра компетенций Москвы оптимизировал процесс изготовления сэндвичей.