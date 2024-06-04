"Техноград" подготовил онлайн-курсы по поддержке лидерства и развитию командной работы

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ подготовил бесплатные онлайн-курсы по развитию персональной и командной эффективности и управленческих компетенций. Обучение начнется в июне, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Первый курс "Осознанное управление: как повысить эффективность" стартует 5 июня. В его рамках социальный психолог, психолог-педагог, тренер-практик Дарья Горелова расскажет о деловой эффективности и особенностях управления в компаниях. Слушатели смогут узнать о проведении анализа рабочей среды организации. Курс предполагает четыре вебинара, которые пройдут 5, 9, 12 и 16 июня.

15 июня состоятся занятия на курсе "Кадровый профайлинг". Клинический психолог, полиграфолог, профайлер-верификатор Юлия Елизарова объяснит, как создавать команду из мотивированных и продуктивных людей. Слушателей познакомят с тем, как необходимо читать анкеты соискателей, собирать дополнительную информацию о кандидатах и проводить собеседования. Занятия планируются 15, 22, 29 июня и 6 июля.

Курс на тему эффективного управления командой и бизнес-процессами начнется 17 июня. Эксперт Юлия Елизарова расскажет о повышении продуктивности работы сотрудников и покажет чек-лист о формировании эффективной системы работы. Занятия в рамках курса пройдут 17, 19, 24 и 26 июня.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московский иннокластер помог бизнесу реализовать 14,3 тысячи инновационных проектов, в том числе пять тысяч – в кооперации с другими участниками кластера. По словам мэра, МИК действует с 2018 года. Через платформу город привлек свыше 34,2 миллиарда рублей инвестиций. Компании получили 14,2 миллиарда рублей поддержки от столицы через МИК.

