Правительство утвердило требования к дорожным камерам в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Правительство РФ утвердило требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения. Кабмин определил места, где можно будет устанавливать устройства, сообщает газета "Известия".

Соответствующие требования вступят в силу с 1 сентября. Согласно документу, камеры разрешено устанавливать на аварийно-опасных участках дорог, на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более ДТП одного вида с материальным ущербом, или две аварии одного вида, или четыре происшествия независимо от их вида, в результате которых были погибшие или пострадавшие.

Кроме того, такие устройства могут быть размещены на участках с выделенной полосой для общественного транспорта, на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, на пешеходных переходах и перекрестках, в местах, где запрещена стоянка или остановка.

Как отмечается в документе, конструкции, на которых будут установлены камеры, не должны мешать дорожным знакам, светофорам, указателям или другим средствам.

Вместе с тем документ определяет минимальное расстояние между устройствами. Камеры, которые фиксируют превышение скорости, не могут находиться ближе, чем в километре друг от друга.

Также, по документу, владельцы дорог должны включить в реестр всех установленных камер место установки, информацию о проверке аппаратуры, перечень нарушений ПДД, которые фиксирует устройство, и обоснования для размещения.

В частности, с 1 сентября собственники дорог обязаны будут передавать в МВД сведения, полученные с камер. В данных должны присутствовать информация об уникальном идентификаторе оборудования, место и время фиксации, тип нарушения, изображение транспорта и его государственная регистрация знака.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий немедленное применение наказания за нарушение ПДД, только если оно было снято стационарными камерами, а не мобильными средствами фиксации. Проект закона предполагает внесение изменений в КоАП. Предложение депутатов подразумевает введение запрета на использование кадров передвижных комплексов как повода для немедленного привлечения автомобилиста к ответственности за нарушение ПДД.

