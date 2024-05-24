В Госдуму внесли проект о запрете мобильных камер фиксации нарушений ПДД

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В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий немедленное применение наказания за нарушение ПДД, только если оно было снято стационарными камерами, а не мобильными средствами фиксации.

Проект закона предполагает внесение изменений в КоАП, уточняется в телеграм-канале думской фракции ЛДПР, которой принадлежит авторство инициативы.

Предложение депутатов подразумевает введение запрета на использование кадров передвижных комплексов как повода для немедленного привлечения автомобилиста к ответственности за нарушение ПДД. По мнению парламентариев, такое решение позволит защитить россиян от необоснованных штрафов.

"Слишком часто штрафы водителям приходят исключительно на основании "фотопоказаний" от передвижных и мобильных камер. А это вообще что? Сегодня здесь фото показал, завтра там. Доказать свою правоту автовладельцам практически невозможно", – высказался по поводу предложения партии депутат Ярослав Нилов, который участвовал в работе над законопроектом.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта России согласовало с МВД, бизнесом и региональными властями новые правила для применения дорожных камер. В соответствии с обновленными нормами, средства фиксации нарушений должны быть промаркированы так, чтобы водители смогли заранее распознать их на дороге.