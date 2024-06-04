04 июня, 07:31Происшествия
Силы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
В ночь на 4 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, атаке дрона-камикадзе подвергся легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского района.
В результате произошедшего никто не пострадал, так как в момент атаки внутри авто никого не было. При взрыве у машины оказалась сильно повреждена передняя часть корпуса, добавил Гладков.
Ранее водитель автомобиля погиб при атаке БПЛА на село Муром в Белгородской области. Как уточнил Гладков, автомобиль был атакован украинским беспилотником в момент движения.
До этого силы ПВО уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области. В результате воздушной атаки никто не пострадал.
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