Силы ПВО уничтожили ночью украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 4 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, атаке дрона-камикадзе подвергся легковой автомобиль в селе Ясные Зори Белгородского района.

В результате произошедшего никто не пострадал, так как в момент атаки внутри авто никого не было. При взрыве у машины оказалась сильно повреждена передняя часть корпуса, добавил Гладков.

Ранее водитель автомобиля погиб при атаке БПЛА на село Муром в Белгородской области. Как уточнил Гладков, автомобиль был атакован украинским беспилотником в момент движения.

До этого силы ПВО уничтожили разведывательный украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области. В результате воздушной атаки никто не пострадал.