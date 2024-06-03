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03 июня, 23:26

Происшествия

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Белгородской области

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских БПЛА самолетного типа на территории Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что очередная попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам РФ была пресечена около 22:40 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля погиб при атаке БПЛА на село Муром в Белгородской области. Автомобиль был атакован украинским беспилотником в момент движения.

До этого российские силы ПВО уничтожили разведывательный украинский дрон над Суземским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате никто не пострадал.

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