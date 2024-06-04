ТАСС: СК начал проверку в отношении Макаревича после его беседы с пранкером

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Сотрудники Следственного комитета ведут доследственную проверку в отношении основателя рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в России иноагентом) после его беседы с телефонным пранкером. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Слова Макаревича проверяют на наличие признаков статьи "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", уточнил источник. Проверку организовали из-за разговора музыканта с пранкером, который позвонил артисту от имени украинского президента Владимира Зеленского.

После публикации видео с этим телефонным разговором исполнительный директор общественного движения "Ветераны России" Вадим Мироненко написал в СК и Генеральную прокуратуру заявление с просьбой выяснить, есть ли в словах музыканта признаки преступления. Решения по проверке пока нет, уточнил Мироненко

"Полагаю, что какое-то процессуальное решение по ее итогам будет принято, как это и предусмотрено законом", – прокомментировал он.

До этого стало известно, что Макаревича могут привлечь по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Певцу грозит два года лишения свободы.

О пранке стало известно 13 мая. Во время разговора Макаревич заявил, что поддерживает украинскую сторону конфликта и негативно относится к СВО. В настоящее время музыкант живет в Израиле.