Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 4 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем прогнозируется в столице во вторник, 4 июня. Местами по городу ожидается гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 21 до 26 градусов.

Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до 13 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что за 12 часов в некоторых районах Москвы выпало до 68% месячной нормы осадков.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве приблизится к норме в выходные, 8–9 июня.