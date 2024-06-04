04 июня, 06:15Общество
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 4 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев
Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем прогнозируется в столице во вторник, 4 июня. Местами по городу ожидается гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 21 до 26 градусов.
Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице понизится до 13 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что за 12 часов в некоторых районах Москвы выпало до 68% месячной нормы осадков.
До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве приблизится к норме в выходные, 8–9 июня.
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