Синоптик Леус: до 68% месячной нормы осадков выпало в Москве за 12 часов

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

До 68% месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы за последние 12 часов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Согласно данным базовой метеостанции столицы ВДНХ, за 12 часов выпало 11 миллиметров осадков, что составляет 14% от нормы июня. На других метеостанциях города осадкомеры зафиксировали от 4 миллиметров в Тушино до 52 миллиметров в МГУ.

При этом на юге Подмосковья, в Луховицах и Серебряных Прудах, обошлось без дождей, отмечает Леус. Вместе с тем в Михнево и Мелихово выпало 14 миллиметров дождя, в Ново-Иерусалиме – 19 миллиметров, в Пушкино – 30 миллиметров, что составило 39% месячной нормы.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что на данный момент Москва находится в так называемом барическом болоте. С одной стороны, в городе по-летнему тепло, а с другой – гремят грозы и идут ливни.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве приблизится к норме в выходные, 8–9 июня.