Синоптик Тишковец: местами залповые ливни в Москве были интенсивностью до 30 мм

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Интенсивность залповых ливней в Москве местами достигала 30 миллиметров, или три ведра воды на квадратный метр. Об этом в эфире радиостанции "Вести ФМ" заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ветер достигал штормовых показателей до 15–19 метров в секунду, из-за чего в некоторых районах столицы срывало рекламные конструкции и валило деревья", – сказал синоптик.

По его словам, сейчас Москва находится в так называемом барическом болоте. С одной стороны, в городе по-летнему тепло, а с другой – гремят грозы и идут ливни.

Говоря о погоде на текущей неделе, Тишковец отметил, что температурный фон в Москве снизится благодаря ливням. Во вторник, 4 июня, в городе также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью воздух прогреется до 12–15 градусов, днем – до 25 градусов.

В среду, 5 июня, ожидается до 27–29 градусов, однако 6 и 7 июня в город вернутся ливни и воздух остынет до 24 градусов днем и до 13–18 градусов – ночью. В выходные в Москву вновь вернется теплая и ясная погода.

Ранее столичный главк МЧС РФ предупредил жителей города о высокой пожароопасности 4 и 5 июня. В эти дни в Москве сохранится 4-й класс пожароопасности. Москвичам рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

