Times of India: более 200 человек погибли из-за аномальной жары в Индии

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Не менее 211 человек погибли из-за аномальной жары в Индии, при этом за прошедшие трое суток окружные власти штата Одиша зафиксировали 99 случаев смерти от теплового удара, из которых подтвердились 20. Об этом сообщает Times of India.

Некоторые СМИ также сообщали о предполагаемых смертельных случаях, связанных с жарой, в штатах Бихар, Мадхья-Прадеш и Джаркханд.

В течение последних двух недель на севере и в центральной части Индии, а также в некоторых районах запада температура держалась на уровне 45–46 градусов, а на некоторых территориях достигала 50 градусов, что также привело к острой нехватке воды и электроэнергии.

В свою очередь, метеорологический департамент Индии прогнозирует улучшение погоды в ближайшие дни в связи с наступлением муссонов.

Ранее аномальную жару до 37 градусов спрогнозировали на Кубани 5 июня. По информации синоптиков, жара будет ощущаться в северо-восточных районах Краснодарского края, включая Кущевский, Крыловский и Белоглинский. Как уточнили в ЦГМС, в самом Краснодаре столбики термометров поднимутся до 35 градусов. При этом на Черноморском побережье температура воздуха будет ниже – от 27 до 29 градусов.

