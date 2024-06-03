Столичным кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

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Столичный департамент торговли призвал кафе и рестораны закрыть летние веранды из-за ухудшения погодных условий в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Департамент призвал владельцев укрепить уличные конструкции, закрыть зонты и временно приостановить работу сезонных площадок.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца дня. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

Ранее в столице выпало 15% месячной нормы осадков за час. Объем осадков на северо-востоке города достиг 11,9 миллиметра.

В связи с непогодой столичный главк МЧС РФ рекомендовал пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам следует быть внимательными на дорогах и не совершать резких маневров.

