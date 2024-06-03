Ливни с грозой сохранятся в Москве до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ливень и гроза обрушились на Москву. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца дня, 3 июня, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В связи с непогодой жителей города призвали соблюдать внимательность на улице.

В столичном Дептрансе из-за непогоды рекомендовали автомобилистам не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, водителям не стоит оставлять машины возле деревьев и шатких конструкций.

С 09:00 до 10:00 3 июня в Москве выпало до 15% месячной нормы осадков. Вместе с тем управление МЧС РФ по Москве предупреждало, что до 21:00 местами в столице ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра до 15 метров в секунду. Гидрометцентр России объявил в столичном регионе желтый уровень опасности до 4 июня.

На фоне неблагоприятных погодных условий москвичам при нахождении на улице посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра. Кроме того, жителей столицы призвали пересесть на городской транспорт.

Дептранс также сообщил, что в вечерний разъезд локальные затруднения ожидаются в центре столицы, на ТТК, от Рижской эстакады до улицы Новой Башиловки, и на МКАД.

