Спрос на офисную недвижимость в Москве вырос в I квартале 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первом квартале 2024 года в Москве зафиксировали рост спроса на офисную недвижимость. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономики и развития города Мария Багреева.

"Спрос на качественную офисную недвижимость в Москве растет – в первом квартале 2024 года доля вакантных площадей класса А снизилась на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,5%. Свободных офисов класса В стало меньше на 2,4 процентного пункта – 5,8% от имеющихся площадей", – информировала она.

Багреева отметила, что повышенный спрос на объекты стимулирует арендаторов увеличивать плату на площади. Арендные ставки на офисы высшей категории выросли за год на 0,9%, на недвижимость класса В – на 12%. При этом к концу 2024 года в столице ожидается стабилизация ставок в классе B. Заммэра добавила, что в прошлом году объем спроса во всех классах недвижимости превысил 1,9 миллиона квадратных метров. По ее словам, это лучший результат за последние 10 лет. Багреева уточнила, что такой показатель вызван активным развитием российского бизнеса и отчасти – отложенным в 2022 году спросом.

С января по март 2024 года в Москве ввели 98,2 тысячи квадратных метров площадей административно-офисного назначения, что в семь раз больше показателей первого квартала 2023 года. В столице ввели в эксплуатацию многофункциональный комплекс "Парк Легенд", а до конца 2024 года в столице планируют ввести Moscow Towers площадью 263 тысячи квадратных метров.

Однако 70% площадей в готовящихся к вводу объектах уже реализованы. Из-за этого, уточнила Багреева, общий объем сделок в этом году может снизиться на 10% по сравнению с 2023 годом из-за ограниченности доступного ликвидного предложения.

Дефицит готового качественного предложения формирует спрос на офисы в строящихся зданиях и позволяет девелоперам выводить в продажу все больше проектов на ранних стадиях строительства. Дополнительный вклад в расширение предложения вносит реализуемая правительством столицы программа создания мест приложения труда (МПТ).

Ранее Сергей Собянин одобрил проект по программе создания мест приложения труда в Зеленограде. В здании расположатся производители товаров народного потребления. Работать на объекте смогут как минимум 300 человек.

