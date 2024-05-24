Собянин: в Москве реализуют еще три проекта по созданию мест приложения труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве построят еще три объекта по программе создания мест приложения труда (МПТ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В рамках программы инвесторы построят в городе логистический комплекс в Краснопахорском и общественное здание в Коммунарке в ТиНАО, а также административно-деловой комплекс в Левобережном районе в САО.

За четыре года проекты программы охватили практически все районы Москвы. В рамках нее заключили более 100 соглашений, благодаря которым в столице появится свыше 4,6 миллиона "квадратов" коммерческих площадей.

Ранее стало известно, что со старта программы в Москве ввели в эксплуатацию 15 объектов. В 2022–2023 годах в городе открылись три школы, пять детских садов, логистический и промышленный комплексы, а также технопарк "Бутово". В частности, в последний на работу смогут устроиться минимум 1,8 тысячи москвичей.

