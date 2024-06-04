Тюменские полицейские задержали попытавшегося поджечь храм мужчину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали в Тюмени мужчину, который попытался поджечь местный храм. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

Злоумышленник попытался поджечь фасад здания храма на улице Республики при помощи бутылки с зажигательной смесью вечером 3 июня. Спустя некоторое время полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 43-летний местный житель.

В данный момент правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестные подожгли собачий приют "Добрые руки" под Уфой. В результате поджога погибли две собаки.

До этого мужчина бросил в здание владимирского правительства и припаркованный на стоянке частный автомобиль емкости с легковоспламеняющимися веществами. Злоумышленник также пытался повредить служебный автомобиль, но ему помешал водитель.