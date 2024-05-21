Детский психолог Хломов прокомментировал действия банды подростков-поджигателей

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Дети не всегда осознают последствия своих действий, заявил детский психолог Илья Хломов в эфире "Москва FM", комментируя информацию о том, что в столице школьники забрасывают мусор и петарды в чужие форточки.

По данным радиостанции, подростки также устраивали пожары в подъездах домов и на улице, снимали происходящее на видео и выкладывали в Сеть. Уточнялось, что они орудуют в северных районах Москвы, однако полицейские пока не смогли их поймать.

"Такие события обычно происходят с подростками младшего возраста, до 13 лет. <...> Возбуждения много, свободы много, а возможности отвечать за свои действия недостаточно", – сказал Хломов.

Он указал, что это не является попыткой зависеть от чужого мнения или желанием соответствовать группе. По мнению психолога, это просто возбуждение. Поэтому, по его словам, важно, чтобы родители рассказывали своим детям о последствиях тех или иных действий.

Ранее суд арестовал двоих подростков, которые подожгли дом с пенсионеркой в Ступине. Уточнялось, что третьего фигуранта уголовного дела приговорили к домашнему аресту. Из-за их действий, уверены в суде, погибла 73-летняя женщина.

