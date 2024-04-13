Мужчину с горючей смесью задержали у правительства Владимирской области

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Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью в здание правительства Владимирской области. Его задержали, сообщается в телеграм-канале региональных властей.

"Сегодня произошел инцидент у здания правительства Владимирской области. Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью. Злоумышленник задержан. Никто не пострадал", – отмечается в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция Чехии предотвратила поджег неизвестного мужчины, который облил себя горючим веществом возле посольства России в Праге. Неизвестный угрожал поджечь горючую смесь. Однако полицейским удалось убедить его не делать этого. Мужчина является иностранным гражданином. Его передали пражской медицинской службе.

До этого ФСБ задержала в Уфе троих подростков, планировавших совершить диверсию за вознаграждение. По данным спецслужбы, трое друзей вступили в переписку с неизвестными в Telegram. Через мессенджер им предложили совершить поджог объекта связи и выполнить обязательные условия за деньги.

