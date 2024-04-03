ФСБ задержала в Уфе троих подростков за попытку совершить диверсию

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ФСБ задержала в Уфе троих подростков, планировавших совершить диверсию за вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка ведомства.

По данным спецслужбы, трое друзей вступили в переписку с неизвестными в Telegram. Через мессенджер им предложили совершить поджог объекта связи и выполнить обязательные условия за деньги.

Подростков задержали на месте преступления с поличным. Сотрудники ФСБ изъяли у них инструменты и вещества, которые нужны были для поджога.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 281 УК РФ ("Покушение на диверсию"). Кировский районный суд Уфы решил заключить их под стражу.

Ранее ФСБ предотвратила поджог на железной дороге в Калужской области. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".

