Москва возглавила рейтинг РЦК по результатам нацпроекта "Производительность труда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заняла первое место в рейтинге национальных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Специалисты столичного РЦК позволяют компаниям анализировать внутренние процессы, выявлять потери и устранять их. В результате предприятия могут вскрыть внутренние резервы и высвободить средства для дальнейшего инвестирования в работу компаний.

"Так, за первое полугодие 2023 года 38 предприятий, завершивших первый совместный этап с экспертами РЦК Москвы, демонстрируют увеличение производительности в среднем на 59%, сокращение времени протекания процесса – на 42%, незавершенного производства – на 34%", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

С начала 2023 года участниками нацпроекта стали еще 39 компаний. Участниками программы преимущественно являются предприятия пищевой промышленности, по производству медизделий, транспортные, строительные и другие. Прогнозируется, что до конца 2024 года число участников проекта достигнет 441.

В свою очередь, заместитель генерального директора Федерального центра компетенций Светлана Горчакова отметила, что лидерство столицы в рейтинге также подтверждает ее передовое развитие. По ее словам, центр оценивает Москву как надежного партнера и намерен продолжать сотрудничество с ней.

Ранее стало известно, что за полтора года к нацпроекту "Производительность труда" присоединился 81 субъект малого и среднего бизнеса Москвы. Благодаря участию в проекте столичные МСП смогли увеличить средний показатель выработки почти на 40% и сократить время протекания процессов на 38%. Совокупный экономический доход при этом составил более 500 миллионов рублей.

