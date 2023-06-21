Столичный производитель станков на 25% увеличил выпуск оборудования с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное предприятие "Объединенная станкостроительная компания" за первые пять месяцев 2023 года нарастило выпуск оборудования на 25%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

"Созданные в Москве благоприятные условия <...> стимулируют развитие промышленных предприятий, в том числе малых и средних. Так, столичное предприятие на 25% нарастило объем выпуска оборудования. <...> В этом году планируется произвести продукции на 30% больше, чем в прошлом", – рассказал он.

Отмечается, что компания специализируется на производстве токарных и металлорежущих станков, а в целом ее ассортимент состоит из 340 видов оборудования, с января он увеличился на три позиции. Всего же с начала года предприятие произвело свыше 250 изделий.

В этом году предприятие планирует расширить свои производственные помещения до 2 тысяч квадратных метров. Кроме того, ожидается заключение ряда крупных контрактов как с российскими компаниями, так и партнерами из стран Таможенного союза.

Ранее стало известно, что московский производитель кормов для животных "Мегамикс" благодаря нацпроекту "Производительность труда" увеличил выпуск продукции до 200 тонн в сутки. При поддержке города предприятие смогло выявить свои слабые стороны и повысить эффективность на 49%.

