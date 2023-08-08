Собянин рассказал о главных проектах новой индустриализации Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве должна быть сосредоточена высокотехнологичная индустрия, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что речь идет о первоклассной индустрии, соответствующей мировому уровню.

По словам Собянина, в Москве начали активно заниматься этим вопросом, понимая, что сами предприятия без помощи города, скорее всего, не смогут развиваться.

Ранее стало известно, что Москва заняла первое место в рейтинге национальных центров компетенций по результатам реализации национального проекта "Производительность труда".

Отмечалось, что в первом полугодии 2023 года 38 предприятий города по итогам работы с экспертами РЦК Москвы продемонстрировали увеличение производительности в среднем на 59%.