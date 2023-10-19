Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

С начала 2023 года в столице в три раза увеличилось производство одежды. На этот показатель повлиял большой опыт отечественных производителей и уход с рынка иностранных брендов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Так, по словам мэра, всего в городе на данный момент работают более 250 компаний, которые создают одежду, обувь и различные аксессуары. При этом производители могут получать различные льготы, необходимые для развития предприятий, а также для более комфортных условий работы.

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