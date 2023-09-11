Более 135 домов снесли в Москве по программе реновации с начала года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Объемы сноса домов по программе реновации с начала 2023 года превысили показатели за прошлый пятилетний период. С начала этого года был обеспечен демонтаж 137 зданий, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Благодаря высоким темпам возведения и качеству нового жилья закономерно ускоряются процессы переселения жителей и освобождения территорий для последующего строительства новых комфортных домов и сопутствующей инфраструктуры", – отметил он.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин подчеркнул, что всего с начала реализации программы реновации в столице снесли 270 домов. В Западном округе демонтировали 42 здания, в Восточном – 36, а в Северном – 34. Также еще 247 домов расселили.

По его словам, при демонтаже специалисты используют технологию "Умный снос", которая мешает негативному воздействию на окружающую среду и уменьшает количество отходов.

Ранее руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в столичном районе Кузьминки начали строить дом на 299 квартир по программе реновации. Новостройка возводится на улице Маршала Чуйкова. Дом будет состоять из шести секций, объединенных подземной парковкой для автомобилей.

До этого стало известно, что новый дом из четырех корпусов с подземным паркингом построили и сдали в эксплуатацию на юго-западе Москвы по программе реновации. Корпуса находятся по адресу улица Новочеремушкинская, дом 35.

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