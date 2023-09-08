Строительство дома по программе реновации началось в Кузьминках

Фото: Депстрой

В столичном районе Кузьминки начали строить дом на 299 квартир по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект возводят на улице Маршала Чуйкова. Он будет состоять из шести секций, объединенных подземной автостоянкой.

"В настоящее время идет устройство фундаментной плиты и монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", – цитирует Загрутдинова пресс-служба ведомства.

52 квартиры в доме будут однокомнатными, 221 двухкомнатными и 26 трехкомнатными. Отделка в квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации.

На первых этажа дома разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Входы в здание оборудуют на одном уровне с поверхностью земли.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроят. Там выполнят комплекс работ по озеленению, а также оборудуют площадки для досуга детей и занятий спортом.

До этого строительство трех корпусов по программе реновации началось в Солнцеве. В доме расположатся 357 квартир, 96 из которых будут однокомнатными, 202 – двухкомнатными, 54 – трехкомнатными и пять – пятикомнатными. Восемь квартир оборудуют для маломобильных жильцов.



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