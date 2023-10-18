Новый "Москвич 6" появился в большинстве дилерских центров Москвы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Лифтбек "Москвич 6" появился в большинстве дилерских центров столицы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале завода "Москвич".

До конца недели самая дорогая модель с бензиновым двигателем в линейке бренда появится в автосалонах Санкт-Петербурга. Уточняется, что автомобиль предлагается в двух комплектациях – "Комфорт" и "Бизнес", а также с двумя вариантами двигателей – 136 и 174 лошадиные силы.

Ранее в ассоциации российских автомобильных дилеров сообщили, что "Москвич 6" может появиться в московских автосалонах в октябре-ноябре.

Новый лифтбек "Москвич 6" представили 21 августа на выставке "Станция Манеж" в рамках Московского урбанистического форума.

Цена новинки будет начинаться от 2,3 миллиона рублей. Рекомендованная розничная цена автомобиля в "Комфорте" – 2 миллиона 336 тысяч рублей. Версия "Бизнес" будет дороже на 200 тысяч рублей. Всего для машин подготовили пять цветов кузова: красный, синий, черный, серый и белый.

"Москвич 3" занял 4-е место по продажам в РФ в сегменте малогабаритных кроссоверов



