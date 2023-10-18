Проблему 655 долгостроев решили в Москве за 12 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вопросы по 655 объектам незавершенного строительства – долгостроям – решили в Москве за 12 лет. В работе остаются 204 стройки. Об этом заявил заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его информации, за это время в эксплуатацию ввели 188 объектов, на 265 объектах были возобновлены работы, на 202 площадках демонтированы конструкции, а территории приведены в порядок и благоустроены.

С начала 2023 года специалисты ликвидировали 26 объектов, добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Шесть из них ввели в эксплуатацию: офисное здание на Покровском бульваре (ЦАО), жилой дом в поселке Рогово (ТиНАО), ряд объектов инженерной инфраструктуры городского заказа и другие.

Еще на 12 объектах возобновлено строительство. Так, ФОК на Алтуфьевском шоссе, 100 (СВАО), и многофункциональный культурно-досуговый центр на Грина, 1 (ЮЗАО), которые строятся за счет городского бюджета. Кроме того, на Никольской улице в центре города начали строить многофункциональный комплекс, который реализуется за счет инвестиционных средств.

По данным Левкина, еще восемь территорий привели в порядок. В частности, благоустроили территорию после демонтажа конструкций конечной станции пассажирского транспорта в 1–м микрорайоне Щербинки (ЮЗАО). Отмечается, что работа по сокращению объектов долгостроя, расположенных на территории столицы, началась в 2011 году по поручению Сергея Собянина в рамках соответствующей Оперативной группы, действующей в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Отмечается, что ее деятельность осуществляется на основании распоряжения правительства Москвы и положения с утвержденными критериями включения объектов в соответствующий ежегодно актуализируемый перечень. Одним из них является истекшие более 2 лет сроки действия разрешений на строительство.

Ранее на северо-востоке Москвы обнаружили долгострой, на месте которого построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. До этого на данном объекте собирались возвести многоэтажную парковку, но работы были прекращены во время разработки котлована. Это произошло из-за жалоб местных жителей.

Также Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор в районе Перово. По его словам, сейчас территория площадью около 200 гектаров в основном занята складами.

Здесь возведут современные жилые кварталы, где смогут проживать свыше 17,6 тысячи человек, в том числе участники программы реновации, уточнил мэр.

В Москве достроили один из самых проблемных долгостроев