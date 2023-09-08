Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами построят в Бибиреве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На северо-востоке Москвы обнаружили долгострой, на месте которого построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Об этом заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров, его слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.

Как он рассказал, до этого на данном объекте собирались построить многоэтажную парковку, однако работы были прекращены во время разработки котлована. Это произошло из-за того, что местные жители начали жаловаться. Поэтому вместе с комплексом градостроительной политики и другими профильными ведомствами был проработан комплекс мер по эффективному использованию территории.

По словам Боброва, заброшенные здания можно достроить и ввести в хозоборот, как это и случилось с долгостроем, где сейчас возводят новый спортивный объект.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что комплекс площадью 6,3 тысячи квадратных метров будет находиться по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 100.

Он отметил, что на данный момент на объекте ведутся монтажные работы. Завершить строительство хотят в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Митино в 2025 году построят новый ЗАГС. Строительство планируется завершить в 2025 году, сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору генерального подрядчика. Площадь учреждения для заключения браков составит более 2,8 тысячи квадратных метров.

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