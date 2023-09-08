Восемь всесезонных кафе появятся в парке "Ходынское Поле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На городские торги выставили восемь павильонов под открытие сезонных кафе в столичном парке "Ходынское Поле". Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

"Победители аукционов смогут открыть восемь всесезонных кафе в арке "Ходынское Поле". С ними подпишут договоры на пять лет", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Пять павильонов расположены на центральной аллее, два – около западного входа в парк, еще один – у восточного входа. Размер ежемесячной платы за осуществление торговой деятельности в НТО определят в ходе торгов.

Ассортимент будущих точек может состоять из горячих и холодных блюд из полуфабрикатов, выпечки и кондитерских изделий, чая, кофе, соков и других безалкогольных напитков.

Подать заявку на участие в торгах можно на электронной платформе "Росэлторг" до 22 сентября. Торги будут организованы 27 сентября.

До этого город выставил на торги 74 парковочных места на стоянке в Обручевском районе. Подать заявку на участие в торгах можно до 18 сентября. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь квалифицированную электронную подпись.

