Строительство объекта торговли возобновили в Сокольниках

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Новый объект торговли построят на улице Барболина на востоке Москвы. Об этом рассказала пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

"В 2022 году по решению Градостроительно-земельной комиссии Москвы и в соответствии с действующим законодательством земельный участок был предоставлен на три года для завершения строительства правообладателю объекта долгостроя", – отметил он.

По словам Левкина, возводить объект начали в 1995 году, в 2018 году из-за банкротства застройщика было принято решение о приостановке строительства. В 2021 году объект оформили в собственность нового правообладателя, который возобновил реализацию проекта.

"После завершения строительства город получит объект социальной направленности", – указал руководитель департамента.

Он добавил, что оперативная группа занимается ликвидацией объектов незавершенного строительства. С начала 2011 года в Москве решили вопросы по 650 объектам, из которых 187 ввели в эксплуатацию, на 262 возобновили работы, а 201 демонтировали.

Ранее город выставил на открытый аукцион два земельных участка под строительство объектов автообслуживания в ТиНАО и ЮЗАО. С победителями подпишут договоры на 2,5 года. Они смогут возвести на участках капитальные объекты под открытие автосервисов. Размер арендной платы будет определен в ходе торгов.

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