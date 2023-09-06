Комплекс по производству бетона построят в Капотне

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор построит комплекс по производству товарного и архитектурного бетона на юго-востоке столицы. Договор с компанией подписали в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что подобный бетон используется при строительстве жилых домов, административных и промышленных объектов, станций метро. Площадь комплекса, который возведут по арендной ставке один рубль в год, составит 15,7 тысячи квадратных метров. В реализацию проекта будет вложено 350 миллионов рублей, появится около 100 рабочих мест.

Аренда земли по льготной ставке для развития производств в Москве – одна из мер поддержки бизнеса. Она действует с марта 2022 года, позволяя, в частности, снизить затраты на создание рабочих мест.

"Такая мера поддержки, как предоставление земельных участков по льготной ставке рубль в год, помогает инвесторам наладить производство отечественной продукции в нужных объемах", – сказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Комплекс возведут в столичном районе Капотня по адресу 2-й Капотнинский проезд, земельный участок 1, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Договор аренды участка площадью 1,9 гектара заключен на пять лет, за это время компания должна построить и сдать в эксплуатацию здание.

Инвестором проекта выступает компания "Альфа", занимающаяся производством цементных смесей и железобетонных изделий. У предприятия в собственности есть все необходимое оборудование для производства бетонных смесей и бетонных изделий.

Комплекс поможет строительным компаниям решить вопрос с нехваткой материалов при возведении жилья в Москве, привлечь инвестиции. Сейчас проект находится на стадии разработки.

Ранее Москва передала компании земельный участок по льготной ставке в размере один рубль в год для возведения завода по выпуску косметических средств на северо-востоке города. Завод появится по адресу улица Енисейская, владение 1.

Также специалисты в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда возведут промышленный парк в Южном Бутове. Благодаря этому в Москве появится 1,8 тысячи рабочих мест.

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