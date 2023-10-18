18 октября, 10:51Мэр Москвы
Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Прожектор в районе Перово. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.
По его словам, сейчас территория площадью около 200 гектаров в основном занята складами. Здесь возведут современные жилые кварталы, где смогут проживать больше 17,6 тысячи человек, в том числе участники программы реновации.
Также на месте промзоны построят всю необходимую социальную инфраструктуру, включая школы, детские сады, поликлинику, торгово-развлекательный комплекс со спорткомплексом и другие объекты.
Собянин добавил, что проект включает реконструкцию и строительство порядка 3,4 километра дорог, благоустройство бульваров, скверов и внутриквартальных территорий. В районе появятся пешеходные зоны, велодорожки, автопарковки и зарядная станция для электромобилей.
Мэр подчеркнул, что реорганизация территории Прожектора позволит создать порядка 10 тысяч рабочих мест.
Ранее сообщалось, что реорганизацией территории в Кузьминках займется Московский фонд реновации жилой застройки. Участок находится в районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, владение 130. Сейчас там располагается старое здание, в нем размещены магазин и офис.
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