Город назначил оператора для реорганизации территории в Кузьминках

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

Московский фонд реновации жилой застройки займется реализацией проекта комплексного развития территории (КРТ) на Волгоградском проспекте, решение приняло правительство Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что площадь территории – 0,61 гектара. Срок реализации проекта составляет пять лет, объем вложений в реорганизацию оценивается почти в 2,2 миллиарда рублей.

Участок находится в районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, владение 130. Сейчас там находится старое здание, в нем размещены магазин и офис.

На территории предусмотрено строительство около 24 тысяч квадратных метров комфортного жилья, придомовая территория будет благоустроена и озеленена, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его информации, специалисты также создадут парковочное пространство, у площадки хорошая транспортная доступность, она находится недалеко от станции метро "Кузьминки".

Всего по программе реновации в Кузьминках планируется переселить жильцов 287 домов, это более 64 тысяч человек, сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Сейчас, продолжил он, работники возвели 14 новостроек, еще 16 находятся на стадии проектирования и строительства.

Добавляется, что реорганизация неэффективно используемой территории на Волгоградском проспекте поможет улучшить жилищные условия граждан за счет переселения из ветхого жилья в новые реновационные квартиры.

Ранее сообщалось, что город выставит на торги права на комплексное развитие участков бывших промзон Тушино и Малино в октябре. Их общая площадь – около 64 гектаров. В городе появится не менее 20 тысяч дополнительных рабочих мест благодаря комплексному развитию этих территорий и появлению там новых объектов.

Также неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице в столичном районе Щукино реорганизуют по программе (КРТ). Участки располагаются в шаговой доступности от станций метро "Войковская" и "Щукинская", а также станции Стрешнево МЦД-2.

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