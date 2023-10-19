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19 октября, 13:50

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В Москве введено 49 домов по программе реновации с начала года

Бочкарев: с начала года в Москве введено 49 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За 9 месяцев 2023 года в столице ввели в эксплуатацию 49 новостроек, построенных по программе реновации жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Суммарно в них построено 13 716 современных квартир жилой площадью более 797 тысяч квадратных метров", – рассказал он.

Жилые дома появились в следующих округах Москвы:

  • 8 – в Северо-Восточном округе;
  • 7 – в Северном округе;
  • 6 – в Юго-Восточном округе;
  • 6 – в Восточном округе;
  • 6 – в Юго-Западном округе;
  • 6 – в Южном округе;
  • 5 – в Западном округе;
  • 3 – в Северо-Западном округе;
  • 1 – в ТиНАО;
  • 1 – в Зеленограде.

"Среди недавно сданных объектов – многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой на проезде Дежнева в Южном Медведкове и новостройка на 366 квартир на Сиреневом бульваре в районе Северное Измайлово", – отметил Бочкарев.

Кроме того, с начала года Мосгосстройнадзор выдал 94 разрешения на строительство новостроек по реновации, указал руководитель комитета Игорь Войстратенко.

"В них разместятся 31 634 квартиры площадью почти 2 миллиона квадратных метров. В настоящее время современные и удобные новостройки возводятся на 198 площадках во всех округах города", – пояснил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за сентябрь 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию 13 новых жилых домов. Они находятся в 7 округах столицы.

Также в прошлом месяце около 4 тысяч человек стали правообладателями новых квартир. Горожане начали переезжать из 192 домов старого жилого фонда в 103 новостройки. Больше всего договоров заключили в ЮВАО.

Новости часа: 13 новостроек по программе реновации ввели в столице в сентябре

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